Aviation latecoere : Nouveau DG, levée de fonds et acquisition

(CercleFinance.com) - Latécoère annonce que son conseil d'administration a nommé Thierry Mootz au poste de directeur général à compter du 2 août, en remplacement de Philip Swash. Thierry Mootz conservera sa fonction de directeur général de la division systèmes d'interconnexion.



Le conseil a aussi approuvé le principe d'une augmentation de capital d'environ 193 millions d'euros avec maintien du DPS, entièrement garantie par son actionnaire de référence Searchlight Capital Partners, pour financer la croissance de l'équipementier aéronautique.



En outre, Latécoère envisage d'acquérir Technical Airborne Components (TAC), un concepteur et fabricant de bielles et de pièces mécaniques pour l'industrie aéronautique, pour un montant d'environ 30 millions d'euros auprès de Searchlight Capital Partners.



