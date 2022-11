Aviation latecoere : Le rachat du canadien Avcorp est bouclé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Latecoere a annoncé mardi avoir bouclé l'acquisition du canadien Avcorp Industries, une opération destinée à lui permettre de renforcer son empreinte industrielle Outre-Atlantique.



Le rachat d'Avcorp, qui construit des éléments de structures pour les constructeurs aéronautiques, doit lui permettre de consolider son activité d'aérostructures à travers l'accès à des plateformes aéronautiques dites 'clés', telles que le Boeing 737 Max et le Lockheed Martin F-35.



L'opération va par ailleurs lui fournir les moyens d'élargir son portefeuille de produits, avec notamment des sous-ensembles d'ailes, tout en lui apportant des capacités de production de pièces composites grand format.



Plus largement, explique Latecoere, cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la feuille de route 2025 visant à atteindre une croissance rentable et à participer à la consolidation de l'industrie aéronautique mondiale.



La transaction - qui intervient après une série d'opérations de croissance externes menée depuis 2021 - doit lui permettre d'opérer indifféremment des deux côtés de l'Atlantique, et ce 'au meilleur coût'.



L'action Latecoere a ouvert en hausse de 0,4% mardi matin à la Bourse de Paris suite à cette annonce.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.