Aviation latecoere : Finalise la vente d'une activité à Bombardier

(CercleFinance.com) - Latecoere confirme la finalisation de la vente à Bombardier de son activité de câblage électrique et de systèmes d'interconnexion (Electrical Wiring and Interconnection Systems - EWIS) à Querétaro, au Mexique.



Cette finalisation fait suite à l'annonce du 7 mars 2023 et à la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives à la conclusion de l'accord.



