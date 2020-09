Aviation latecoere : Creusement des pertes semestrielles

(CercleFinance.com) - Latécoère publie un résultat net de -94 millions d'euros pour les six premiers mois de 2020, contre -5,9 millions au premier semestre 2019, ainsi qu'un EBITDA courant de -17,2 millions, soit une marge de -7,4% contre +7,6% un an auparavant.



Le chiffre d'affaires semestriel de l'équipementier aéronautique a diminué de 37,6% à 231,9 millions d'euros à taux de change constants, ou de 36,8% en données publiées, tous les secteurs d'activité étant touchés.



Latécoère s'attend à ce que le chiffre d'affaires de 2020 diminue d'environ 40% par rapport à 2019. Au second semestre, il continuera 'les mesures d'adaptation nécessaires pour ajuster son activité à la lente reprise du trafic aérien attendue dans les années à venir'.



