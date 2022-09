Aviation latecoere : Chute du titre, un analyste abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Latécoère cède près de 6,5% à la bourse de Paris, pénalisé par une analyse de Oddo qui maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 0,4 à 0,35 euros.



Le bureau d'analyses indique que les résultats publiés hier soir par le spécialiste de la sous-traitance d'équipements aéronautiques sont ressortis 'globalement en ligne avec [ses] attentes', notamment grâce à une croissance organique de 18,8%, tirée par l'accélération des cadences de production sur l'A320, et à des effets de change favorables.



En revanche, l'analyste met en avant sa déception quant au FCF, la consommation de cash ressortant au-delà des attentes, à -59,9 ME comparé aux +24,7 ME du 1er semestre 2021. Dans ce contexte, la dette nette atteint 148 ME, en hausse de 83 ME depuis décembre 2021.



Selon Oddo, la croissance organique ne se traduit pas dans l'EBITDA, le meilleur dynamisme étant absorbé par l'inflation des inputs. Le broker estime finalement que l'environnement inflationniste est 'clairement défavorable à Latécoère' et que la valorisation du titre 'reste élevée'.



