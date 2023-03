Aviation latecoere : Cession à Bombardier de l'actif EWIS

(CercleFinance.com) - Latecoere annonce avoir signé un accord par lequel Bombardier s'engage à acquérir l'actif EWIS de Latecoere à Querétaro (Mexique).



Bombardier restera un client à part entière du Groupe Latecoere en Amérique du Nord et Latecoere continuera de poursuivre le développement de sa propre activité câblage depuis Hermosillo (Mexique).



Le closing de la transaction doit intervenir au cours du deuxième trimestre 2023.



Latecoere indique également discuter avec ses parties prenantes, notamment ses prêteurs, afin d'adapter sa structure capitalistique au regard des prêts et PGEs (Prêts Garantis par l'Etat).



