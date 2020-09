Aviation latecoere : Après la suspension du cours, les explications

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après avoir demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son titre, l'équipementier aéronautique Latécoère publie un communiqué de presse dans lequel il explique sa situation et présente son projet de transformation et d'organisation de l'entreprise en France.



' Ce projet doit permettre d'assurer l'avenir de Latécoère dans un contexte de crise profonde ', indique le groupe qui souhaite ' adapter l'outil de production ' afin ' d'assurer le maintien de son empreinte industrielle en France sur le long terme '.



Plus concrètement, le projet conduirait à la suppression de 475 postes sur les 1 504 que compte le Groupe en France au 31 juillet 2020, afin d'adapter ses effectifs au volume d'activité et aux prévisions de lente reprise du trafic aérien.



Le groupe indique qu'avant même la crise de la Covid-19, il faisait face à des défis financiers majeurs dans un environnement très concurrentiel avec une baisse de 40 % de l'activité du Groupe.



Le processus d'information-consultation des instances représentatives du personnel de Latécoère devrait se poursuivre jusqu'au début de l'année 2021.



