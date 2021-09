Aviation latecoere : Acquisition de Technical Airborne Components

(CercleFinance.com) - Latécoère annonce l'acquisition de Technical Airborne Components (TAC) basée en Belgique (Liège) auprès de Searchlight Capital Partners, qui l'avait racheté à TransDigm Group Incorporated au mois d'avril de cette année.



Fort d'un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros et près de 150 salariés, TAC fournit des pièces pour les avions commerciaux, les jets régionaux et d'affaires, les hélicoptères, ainsi que pour plusieurs programmes militaires et spatiaux.



'Cette grande expertise industrielle et la connaissance profonde du secteur et des acteurs qui le composent sont une chance pour notre groupe', commente Thierry Mootz, directeur général de l'équipementier aéronautique.



