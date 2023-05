Aviation latecoere : Accord de principe pour une recapitalisation

(CercleFinance.com) - Latecoere annonce avoir conclu, sous l'égide du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle, un accord de principe avec son actionnaire majoritaire, la Banque Européenne d'Investissement et ses prêteurs (PGE), en vue d'une recapitalisation.



L'accord comprend un prêt immédiat de 45 millions d'euros accordé par Searchlight Capital Partners (SCP) et une augmentation de capital avec maintien du DPS pour un montant minimum de 100 millions, entièrement souscrite par SCP, qui sera réalisée avant fin 2023.



Il prévoit aussi une réduction de la dette de 183 millions d'euros, la dette maintenue devant être remboursée en 2027, et une conversion en capital d'un montant limité de la dette résiduelle de PGE selon des modalités restant à convenir.



