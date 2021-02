Aviation latecoere : A finalisé une acquisition au Mexique

(CercleFinance.com) - Latécoère a finalisé l'acquisition des activités liées aux systèmes d'interconnexion et de câblage électrique (EWIS) de Bombardier à Querétaro, au Mexique.



Les deux sociétés ont également conclu un accord d'approvisionnement à long terme. Latécoère fournira à Bombardier ces mêmes systèmes EWIS à partir de ce site pour toutes les plateformes de Bombardier, dont les avions Global et Challenger.



' Cette acquisition permet à Latécoère d'élargir son portefeuille de clients en servant, outre Bombardier, d'autres clients tels qu'Airbus Canada, MHIRJ et Avcorp ' indique le groupe.



Le chiffre d'affaires annuel de l'activité est estimé à environ 60 millions $ US.



