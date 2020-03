Avenir telecom : Malgré les perturbations liées au coronavirus, Avenir Télécom ne déplore pas d'annulations

(BFM Bourse) - Le carnet de commande du fabricant sous licence des smartphones Energizer, connus pour leur autonomie record, n'a pas véritablement souffert à ce jour des difficultés de production en Chine, assure la firme. Le titre en profite vendredi matin, reprenant plus de 20%.

Face aux craintes des investisseurs, les entreprises cotées grandes et petites sont amenée à faire le point de l'impact sur leur activité de l’épidémie de coronavirus Covid-19. Histoire de dissiper une partie des inquiétudes, notamment dans le cas d'Avenir Télécom lorsque la production est massivement réalisée en Chine. L'annonce entraîne un rebond de 21,84% du cours de Bourse, très volatil vu son niveau extrêmement faible, à 0,0106 euro... Soit une capitalisation de moins de 1,5 million d'euros.

Sur ce point, le groupe marseillais est en première ligne puisque l'intégralité de la production de smartphones et d'accessoires qu'il commercialise sous licence de la marque Energizer -connue pour ses téléphones à grande automonie- est réalisée en Chine.

Le contexte sanitaire et les mesures imposées par le gouvernement ont retardé d’environ trois semaines la réouverture des usines après le Nouvel An chinois, ralenti les cadences de production et réduit les disponibilités de fret. Les restrictions de déplacement des collaborateurs affectent également les activités de contrôle qualité réalisées sur les sites de production. Toutefois, la société ne subit toutefois aucune rupture d’approvisionnement à ce jour.

Dans le même temps, ses équipes commerciales sont pénalisées par les annulations de manifestations professionnelles, à commencer par le Mobile World Congress de Barcelone qui n’a pu se tenir fin février. Afin de maintenir la promotion de ses produits, Avenir Telecom a décidé d’utiliser les outils numériques à sa disposition pour réaliser des présentations virtuelles de ses nouveautés, pour toucher le plus grand nombre de partenaires et clients potentiels. Mais à nouveau, malgré les retards annoncés, le groupe ne fait face à aucune annulation de commande, assure Avenir Télécom.

La société précise qu'elle fera un nouveau point à l’occasion de la publication de ses comptes annuels pour l’exercice clos au 31 mars 2020, soit au mois de juin.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

