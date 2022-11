Autodesk inc : Rachats d'actions annoncés avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Autodesk a indiqué mardi soir que son conseil d'administration a autorisé le rachat de cinq milliards de dollars d'actions, programme qui lui permettra de compenser la dilution et de réduire les actions en circulation au fil du temps.



Sur son troisième trimestre comptable, l'éditeur de logiciels d'entreprise a réalisé un BPA ajusté de 1,70 dollar et une marge opérationnelle non-GAAP de 36%, en hausse de quatre points, pour un chiffre d'affaires qui a augmenté de 14% à 1,28 milliard de dollars.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Autodesk anticipe un BPA ajusté entre 6,56 et 6,62 dollars, une marge opérationnelle non-GAAP d'environ 36% et un chiffre d'affaires de 4,99 à 5,005 milliards, en hausse d'environ 14%.



