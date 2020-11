Autodesk inc : Hausse d'un tiers du BPA ajusté au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Autodesk a dévoilé mardi soir un BPA ajusté en croissance d'un tiers à 1,04 dollar au titre de son troisième trimestre comptable, dépassant les attentes, et une marge opérationnelle ajustée améliorée de trois points à 30%.



L'éditeur de logiciels d'entreprise a vu son chiffre d'affaires augmenter de 13% à 952 millions de dollars (+14% à changes constants). Pour le trimestre en cours, il anticipe un BPA ajusté entre 1,04 et 1,10 dollar et des revenus entre 999 et 1.014 millions.



Par ailleurs, Autodesk a fait part de la finalisation de l'acquisition de la société norvégienne Spacemaker, pour 240 millions de dollars net de trésorerie, son 13e investissement dans les fournisseurs de solutions de conception et de construction en trois ans.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel