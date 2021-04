Aubay : Le dynamisme de la demande des grands comptes a boosté le premier trimestre d'Aubay

(BFM Bourse) - Alors qu'il attendait un léger recul de l'activité au premier trimestre, le groupe indépendant de conseil en technologies et intégration de systèmes d'information a dégagé... une croissance de 4%. L'action bondit de 5%, en piste vers son meilleur niveau en clôture depuis mai 2000.

Le meilleur est-il encore à venir pour Aubay ? Après avoir fait état d'un "excellent" premier trimestre, le groupe de conseil en technologies et intégration de systèmes d'information, qui opère exclusivement auprès de grands comptes (en particulier les grandes sociétés d'assurance et de services financiers), la firme table sur une accélération de sa croissance organique sur le trimestre en cours. En réaction, son cours de Bourse accélère de 5,28% à 43,85 euros - niveau qui constituerait un record en clôture depuis le mois de mai 2000 s'il était conservé d'ici à la fin de la séance.

Au premier trimestre 2021, la société fondée par Christian Aubert (son actuel président) et Philippe Rabasse (directeur général) a enregistré un chiffre d'affaires de 115,9 millions d'euros, en progression organique de +4%. Cette performance est supérieure au plan de marche du groupe, lequel misait sur un premier trimestre en léger recul. "Cette bonne activité s'explique à la fois par une demande très soutenue, un recrutement supérieur aux anticipations et un taux d'activité exceptionnel pour un premier trimestre à plus de 93%, légèrement amplifié par un effet congés favorable", observe Aubay. Ceci, malgré un effet calendrier négatif de 1,6% (63 jours facturables contre 64 au premier trimestre 2020).

Par région, la France, sous l'effet d'une activité commerciale soutenue et d'un recrutement efficient, a retrouvé le chemin de la croissance organique (+1,4%), en avance sur son budget, avec de "nombreux" gains de nouveaux centres de services et nouveaux référencements auprès de grands clients.

L'international poursuit sur la belle tendance des années précédentes en s'appuyant sur la bonne dynamique des opérations en Italie, sur les succès de la péninsule ibérique, en particulier au Portugal, et sur la croissance retrouvée de la Belgique et du Luxembourg : au total, la croissance organique à l'international s'élève à +7%.

A fin mars, les effectifs s'élevaient à 6673 collaborateurs, en forte progression pour un premier trimestre, à comparer aux 6562 à fin décembre 2020. Vis-à-vis de son plan de recrutement, le groupe est ainsi également en avance.

S'agissant des perspectives de l'ensemble de l'année, Aubay signale que la demande des principaux clients reste sur une très bonne dynamique en ce début de deuxième trimestre, "ce qui permet de poursuivre la stratégie de conquête commerciale et de maintenir le rythme des recrutements". Compte tenu de l'effet embarqué et d'une base de comparaison favorable, le groupe indique que la croissance organique devrait s'accélérer au cours de ce trimestre.

Cette "excellente tendance" conforte les objectifs annuels énoncés lors de la présentation des résultats annuels 2020 en mars, soit un chiffre d'affaires compris entre 440 et 450 millions d'euros, assorti d'une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse