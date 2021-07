Aubay : Objectif de CA relevé pour 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aubay revoit son objectif de chiffre d'affaires annuel à la hausse, et vise désormais une nouvelle fourchette entre 456 et 465 millions d'euros (440 à 450 millions précédemment), son objectif de marge opérationnelle d'activité demeurant inchangé à entre 9,5 et 10,5%.



Sur le premier semestre 2021, le chiffre d'affaires du groupe de services informatiques atteint 233 millions d'euros, soit un taux de croissance purement organique de +8,5%, une 'performance de haut niveau, supérieure à celle du marché de référence'.



'A ce stade, tous les indicateurs opérationnels et financiers sont au vert sur l'ensemble des zones et des secteurs d'activité', indique Aubay, qui fait part d'une marge opérationnelle d'activité entre 9 et 9,5%, soit l'un de ses meilleurs premiers semestres.



