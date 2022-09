Aubay : Hausse de 11% du résultat net au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Aubay publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net part du groupe en hausse de 11,2% à 17,3 millions d'euros et une marge opérationnelle d'activité améliorée de 0,7 point à 10,3%, pour un chiffre d'affaires de 258,5 millions, en croissance organique de 10,9%.



Constatant la forte progression du résultat net et l'excellente situation financière, le conseil d'administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,50 euro par action au titre de 2022, acompte qui sera mis en paiement le 10 novembre.



Pour l'ensemble de l'année, Aubay vise désormais le haut de la fourchette de son objectif de chiffre d'affaires, soit 513 millions d'euros en hausse de +9%, et confirme son objectif de marge opérationnelle d'activité à entre 9,5 et 10,5%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AUBAY en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok