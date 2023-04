Aubay : Hausse de 10,3% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aubay publie un chiffre d'affaires de 142,8 ME au titre du 1er trimestre, en hausse de + 10,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



La société précise que cette performance reste homogène et dynamique avec une croissance à deux chiffres en France, en Belgique-Luxembourg, et dans la zone Ibérique.



Par ailleurs, la hausse des prix de vente se poursuit et permet toujours au groupe de compenser les effets de l'inflation salariale.



'Sur un plan sectoriel, tous les secteurs d'activité sur lesquels opère Aubay sont en croissance', souligne l'entreprise.



Alors que la demande des clients reste 'élevée', Aubay confirme ses objectifs de l'exercice en cours, à savoir une croissance organique comprise entre +5% et +7% (soit un chiffre d'affaires annuel compris entre 540 ME et 550 ME) et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.



