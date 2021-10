Aubay : Bien orienté après un resserrement d'objectifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aubay grimpe de plus de 4% au lendemain d'un resserrement à la hausse, par la société de services informatiques, de son objectif de marge opérationnelle d'activité annuelle à entre 10 et 10,5%, contre précédemment 9,5 à 10,5%.



Sur la base de l'activité constatée après les neuf premiers mois et de la forte dynamique haussière engagée, il a ajusté son objectif de chiffre d'affaires, l'attendant désormais entre 465 et 470 millions d'euros au lieu d'une fourchette de 456 à 465 millions.



Le chiffre d'affaires d'Aubay a augmenté de 11,9% en organique sur le seul troisième trimestre 2021, à 111,6 millions d'euros, portant le cumul depuis le début de l'année à 344,7 millions (+9,6% de croissance organique).



