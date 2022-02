Atos : Nouveau plongeon en Bourse d'Atos, qui annonce une forte dépréciation de ses actifs

(BFM Bourse) - Le titre Atos retombe proche de son creux de près de 10 ans touché la semaine dernière après avoir -encore- prévenu qu'il n'atteindrait pas ses objectifs pourtant plusieurs fois revus à la baisse, et chiffré la dépréciation d'actifs liée à son recentrage stratégique à 1,9 milliard d'euros.

De mal en pis pour Atos, pour qui publication rime avec déception depuis de longs mois. Celle de ce jeudi matin ne déroge pas à la règle, Atos avertissant de nouveau qu'il n'atteindra pas les objectifs annuels largement révisés à la baisse le 10 janvier (et déjà sabrés le 12 juillet dernier.

En difficultés, Atos estime que son chiffre d’affaires 2021 sera de l’ordre de 10,8 milliards d’euros, en décroissance d’environ -2,6% à taux de change constants (contre -2,4% annoncé le 10 janvier, à comparer avec un objectif initial d'une "hausse de 3,5 à 4%") et que le taux de marge opérationnelle ressortira à environ 3,5% du chiffre d’affaires en 2021 (contre environ 4% annoncé le 10 janvier, 6% le 12 juillet dernier et "9,4 à 9,8%" encore avant). L'objectif de flux de trésorerie disponible demeure pour sa part inchangé, à -420 millions d'euros.

Atos a par ailleurs annoncé avoir chiffré la dépréciation de "goodwill" (écart d'acquisition) et d’autres actifs non courants à environ 1,9 milliard d’euros. Cette dépréciation d'actifs reflète son recentrage sur ses activités de croissance, indique-t-il, rappelant que "dans le contexte d’une accélération de la migration de ses clients vers le cloud, le groupe a décidé en 2021 de repositionner son portefeuille d’activités et de se concentrer sur les activités Digital, Cloud, Sécurité et Décarbonation, tout en se désengageant des activités d’Infrastructure Classique et de Unified Communications & Collaboration".

L'action au plus bas depuis 10 ans

Le groupe prévient également qu'il enregistrera, au deuxième semestre 2021, une dépréciation d’actifs sur contrats, des provisions pour créances douteuses et des provisions pour pertes futures, pour un montant maximum d’environ 500 millions d'euros, "résultant principalement de son recentrage stratégique et de réévaluations de contrats, y compris celui de BPO (externalisation des processus) dans les services financiers au Royaume-Uni".

Atos, qui publiera ses résultats 2021 ainsi que ses objectifs pour 2022 le 28 février prochain, estime que "cette analyse approfondie, ainsi que les dépréciations qui en résultent, constituent une étape importante pour le groupe qui peut maintenant se concentrer pleinement sur son plan de redressement". Celui-ci sera annoncé à l'occasion d'un Capital Markets Day au deuxième trimestre.

En Bourse, l'annonce de ces dépréciations à passer dans les comptes se traduit par un nouveau vif recul du titre ce jeudi matin, celui-ci lâchant 6,3% à 31,42 euros vers 10h40, proche de son plus bas annuel correspondant à un creux de près de 10 ans. Atos est ainsi valorisé environ 3,5 milliards d'euros, soit moins d'un tiers de la capitalisation qu'il affichait fin 2017.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse