Atos : L'activité historique d'Atos intéresse de potentiels acquéreurs

(BFM Bourse) - L’entreprise a indiqué lundi dans un communiqué que sa division Tech Foundations, qui inclut son métier historique d’infogérance avait fait l’objet d’approches de potentiels candidats à un rachat.

Avec un cours de Bourse en chute de plus de 70% depuis le début de l’année, et de plus de 90% sur cinq ans, Atos attire évidemment l’attention de potentiels prédateurs.

Ce lundi matin, l’entreprise de services numériques a ainsi confirmé dans un communiqué que ses actifs historiques étaient dans le collimateur de plusieurs candidats.

"Suite à des rumeurs dans la presse, Atos précise que, depuis la présentation de son projet de séparation lors du CMD [Capital Market Day, une journée dédiée aux investisseurs, NDLR] du 14 juin dernier, l’entreprise a été approchée par plusieurs acteurs intéressés par une potentielle acquisition de son activité Tech Foundations", a indiqué la société dans une courte déclaration.

"L'hypothèse dans laquelle une telle marque d’intérêt aboutirait à une transaction est très incertaine", a ajouté l’entreprise.

La lettre de L’Expansion a rapporté ce même lundi que les fonds américains Apollo et Cerberus Capital lorgneraient ces activités de "Tech Foundations". Contactés par BFM Bourse, Atos n’a pas souhaité commenter ces informations de presse au delà de son communiqué.

Une scission prévue l'an prochain

Mi-juin, Atos avait présenté un plan stratégique prévoyant une scission de l’entreprise en deux sociétés distinctes l’an prochain. La première entreprise conserverait le nom d'Atos et regrouperait les activités historiques de gestion d'infrastructures de centre de données ("Tech Foundations"), en important déclin structurel. La seconde prendrait le nom d'Evidian et rassemblerait les activités liées à la transformation numérique ainsi que celles de Big Data et Sécurité (BDS). Elle serait cotée à part en Bourse via une distribution d’’actions aux porteurs d’Atos.

En Bourse l’action Atos a pris jusqu’à 4,5% en début de séance ce lundi mais ne gagnait plus que 0,5% vers 16h40. Cette réaction modérée doit être toutefois nuancée, le titre ayant pris près de 12% vendredi sans qu’aucune annonce ne justifie cette variation. Un analyste avait avancé des débouclages de positions vendeuses sur le titre – qui se traduisent par des achats d’actions de la part des investisseurs pariant à la baisse - pour expliquer ce mouvement.

Atos publiera mercredi avant Bourse ses commandes et son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2022. La direction du groupe pourrait être amenée à cette occasion à devoir commenter plus en détail les rumeurs récurrentes visant l’une ou l’autre de ses activités.

Fin septembre, le groupe avait reçu une lettre d’intention de l'entreprise de services numériques Onepoint, associée au fonds d’investissement ICG. Cette déclaration d'intention visait le périmètre du futur Evidian avec une proposition conférant une valeur d’entreprise de 4,2 milliards d’euros à cette activité. Jugeant que cette offre n’était pas dans l’intérêt de la société, le conseil d’administration n’avait pas donné suite à cette première approche.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse