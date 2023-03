Atos : Bientôt la lumière au bout du tunnel pour Atos en Bourse?

(BFM Bourse) - Bank of America a relevé son conseil à l'achat sur l'entreprise de services numériques et a porté son objectif à 21 euros, alimentant la hausse du titre ce lundi.

Si Atos est loin d'être totalement remis sur pied, ses résultats annuels publiés la semaine dernière ont clairement marqué un pas dans la bonne direction. Aussi bien les revenus, les marges, la dette nette et les perspectives pour 2023 ont été meilleurs qu'anticipé par les analystes.

Ces résultats encourageants ont poussé certains bureaux d'études à reviser leurs prévisions, voire leur copie. C'est le cas ce lundi de Bank of America qui a revu son opinion à l'achat sur le titre, contre "neutre" précédemment, et a porté son objectif de cours à 21 euros (contre 13,8 euros précédemment), soit un potentiel d'environ 40% par rapport au cours actuel.

A la Bourse de Paris, l'action Atos est porté par ce changement d'opinion, évoluant en hausse de 6,2% vers 15h30, l'une des plus fortes progressions du SBF 120.

Pour la banque américaine, si l'horizon de l'entreprise de services numériques reste "nuageux" il "s'éclaircit lentement".

Une activité historique en avance sur son plan de rétablissement

"Bien que l'on puisse dire qu'Atos est encore au début d'un parcours de restructuration de plusieurs années, les actions de la direction commencent à porter leurs fruits, tandis que les perspectives à moyen terme de l'entreprise semblent moins négatives que lors du Capital Market Day [une journée dédiée aux investisseurs, NDLR] de juin 2022, en particulier dans l'unité Tech Foundations", développe la banque.

Cette unité rassemble les métiers historiques d'Atos, comme l'infogérance, qui est en déclin structurel, en raison de la concurrence de l'informatique dématérialisé ("cloud") qui a gagné en vigueur avec la crise sanitaire.

Bank of America considère que les résultats annuels d'Atos ont montré des progrès dans son redressement, grâce à notamment à la réorientation de l'activité dans des domaines à plus forte valeur ajoutée et à l'optimisation de la base de coûts. Le bureau d'études remarque que cette unité a affiché une marge opérationnelle ajustée dans le vert en 2022, avec trois ans d'avance par rapport aux prévisions d'Atos. Ce qui "dé-risque" significativement l'exécution du plan de marche pour redresser cette division, juge l'intermédiaire financier.

Un couple rendement-risque intéressant

Le plan stratégique d'Atos prévoit de conserver cette activité "Tech Foundations" et de scinder l'autre grande division, Evidian (cybersécurité, transformation numérique, supercalculateurs), dont 70% du capital sera distribué aux actionnaires à l'occasion d'une entrée en Bourse prévue sur la deuxième partie de 2023.

Bank of America valorise les 30% qu'Atos est censé conserver au capital d'Evidian à environ 400 millions d'euros sur la base d'un cours de l'action Atos à 14 euros. Toutefois Atos pourrait très bien vendre cette participation et des discussions sont actuellement en cours dans cette optique avec le groupe d'aéronautique Airbus.

Comme l'ont déclaré à plusieurs reprises les deux groupes, il n'y a aucune certitude que la transaction aboutisse, d'autant que le fonds TCI, actionnaire d'Airbus, est vent debout contre une telle opération.

Néanmoins, si cette opération venait à se conclure sur la base d'une valeur d'entreprise de 7 milliards d'euros, le montant qui circule dans certains medias, Bank of America calcule que la valeur de la participation de 30% dans Evidian passerait à 1,2 milliard d'euros. Ce qui ajouterait 7 euros par action à sa cible de 21 euros.

Au final, Bank of America juge que malgré son profil de croissance et de marge inférieur à ceux de ses concurrents, Atos offre un couple rendement-risque attrayant avec de multiples catalyseurs.

