Atos : Bien orienté avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Atos grimpe de près de 3% avec le soutien d'Oddo BHF, qui reste à 'achat' en visant les 98 euros, après un 'message rassurant concernant le redémarrage de l'activité post confinement et le pipeline' lors d'un 'call organisé pour des clients nord-américains'.



L'analyste note aussi que le CFO se montre également rassurant concernant sa guidance de free cash-flow, et qu'Atos a affiché au premier semestre 2020 'une hausse en rythme annuel de la conversion de son EBITDA en FCF avant BFR, ce qui est un signe encourageant'.



'La valorisation d'Atos nous semble toujours attractive au regard de la résilience de son modèle dans un contexte de crise comme aujourd'hui et au regard du potentiel d'amélioration de la croissance et des marges', poursuit-il.



