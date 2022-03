Assystem : Oddo BHF anticipe une forte dynamique pour Assystem sur le nucléaire dès l'an prochain

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Assystem gagne près de 2% à la bourse de Paris, soutenu par Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 43 euros, après une publication des résultats 2021 sans surprise, mais qui confortent ses prévisions sur 2022 et au-delà.



'Le groupe attend une forte dynamique sur le nucléaire dès 2023 (maintenance du parc installé, accélération portée par le new build) avec un plateau à un niveau très élevé sur 2035-2050', souligne le bureau d'études.



Oddo se dit aussi conforté par 'la recovery rapide sur Expleo, qui permet d'envisager 'sereinement' une opportunité de sortie en 2025 au plus tard (probablement plus tôt), ce qui devrait permettre de revaloriser le groupe (au niveau du prix, et de la décote de holding)'.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.