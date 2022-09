Assystem : Stifel entame une couverture à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel entame une couverture d'Assystem, présenté comme un 'leader mondial dans l'ingénierie pour la transition énergétique', avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 50 euros, ce qui implique un potentiel de progression de l'ordre de 35% pour le titre.



'Avec une exposition de 70% au secteur nucléaire, Assystem peut offrir de l'exposition à la crise énergétique européenne actuelle', juge le broker, qui y voit aussi un 'dossier de croissance défensive convaincant à des multiples de valorisation attractifs'.



