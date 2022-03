Assystem : Résultats 2021 en ligne avec les attentes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Assystem a fait état mercredi d'un résultat opérationnel consolidé de 31,6 millions d'euros au titre de l'exercice 2021, contre 17,8 millions d'euros en 2020.



Le résultat net des activités poursuivies s'établit de son côté à 32 millions d'euros, contre une perte de 23,8 millions d'euros en 2020.



Son chiffre d'affaires consolidé ressort à 483,1 millions d'euros, en hausse de 10,1% par rapport au chiffre d'affaires 2020, dont une croissance organique de 7,8%.



Dans le nucléaire, qui représente 68% de l'activité du groupe d'ingénierie - le chiffre d'affaires a totalisé 326,2 millions d'euros, contre respectivement 294,5 millions et 301,9 millions sur les exercices 2020 et 2019.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities évoquent des résultats 2021 'en ligne', mais des perspectives 2022 'plus favorables que prévu'.



Les objectifs d'Assystem pour 2022 - dans son périmètre d'activité tel qu'existant à fin 2021, c'est-à-dire hors Staffing - sont un chiffre d'affaires de 480 millions d'euros avec une une stabilité de la marge opérationnelle d'activité, à 6,8%.



Coté à la Bourse de Paris, le titre évoluait peu (+0,5%) mercredi après ces annonces.



