Assystem : Résultat net positif sur l'exercice 2021

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 483,1 ME en 2021, en croissance de +10,1% par rapport au chiffre d'affaires 2020 retraité, dont +7,8% en organique.



Le résultat opérationnel consolidé 2021 s'élève à 31,6 ME, contre 17,8 ME en 2020. L'EBITDA consolidé est, hors incidence de l'application de la norme IFRS 16, de 36,1 ME en 2021, soit 7,5% du chiffre d'affaires.



Le résultat net consolidé s'établit à 34,7 ME contre (22,4) ME en 2020, après prise en compte du résultat net relatif aux activités cédées à Expleo Group de 2,7 ME en 2021 et 1,4 ME en 2020.



Les objectifs pour 2022 dans son périmètre d'activité tel qu'existant à fin 2021, hors Staffing, sont un chiffre d'affaires de 480 ME et une stabilité de la marge opérationnelle d'activité à 6,8%.



