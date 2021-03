Assystem : Résultat net consolidé de -21,1 ME en 2020

(CercleFinance.com) - A l'issue de l'exercice 2020, Assystem a enregistré un chiffre d'affaires de 471,7 ME, en recul par rapport à l'exercice précédent (497,5 ME).



Dans le même temps, le résultat opérationnel d'activité (ROPA) est passé de 35,2 à 24,8 ME. L'EBITDA consolidé s'établit à 30,5 ME, contre 39,1 ME un an plus tôt. Dans ces conditions, le résultat net consolidé s'établit à -21,1 ME, contre +27,9 ME en 2019.



Au titre de l'exercice 2020, Assystem proposera le paiement d'un dividende de 1E par action à l'approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 27 mai 2021. Sur cette base, le dividende total représenterait 14,8 ME.



En 2021, Assystem s'est fixé l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires consolidé d'au moins 500 ME.



