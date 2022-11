Assystem : Oddo rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Assystem avec un objectif de cours relevé de 45 à 47 euros, jugeant que 'depuis l'annonce de la relance du programme nucléaire en France, la visibilité sur les perspectives du groupe n'a jamais été aussi forte'.



Pourtant, le bureau d'études estime que le cours actuel valorise le coeur de métier à une décote par rapport au secteur, 'qui semble exagérée étant donné que le groupe bénéficie d'un environnement concurrentiel quasi-inexistant sur son activité nucléaire'.



Oddo met aussi en avant 'le statut défensif du groupe, relativement acyclique, l'amélioration du momentum au cours des prochains mois, et la perspective d'une monétisation des participations financières sur les deux prochaines années'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.