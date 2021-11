Assystem : Oddo BHF relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion sur Assystem de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 35 à 39 euros, après l'annonce par Emmanuel Macron de la relance du nucléaire en France, 'annonce à point nommé alors qu'Assystem se recentre sur le nucléaire'.



Dans l'attente d'indications supplémentaires concernant ces annonces de la part du gouvernement (plan d'investissements, calendrier, délai...), le bureau d'études maintient sa séquence moyen-terme, et la partie longue de son DCF, inchangées.



'Ces éléments nous permettent toutefois d'appréhender plus sereinement le cycle de croissance à venir sur Assystem, ainsi que la trajectoire d'amélioration des marges et de génération de cash associée', affirme l'analyste en charge du dossier.



