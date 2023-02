Assystem : Invest Securities reste à achat après le CA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 50 euros sur Assystem, estimant qu'en dehors de la cession des participations dans Expleo et Framatome, 'les catalyseurs à court terme sont théoriquement peu nombreux'.



Prévenant que l'accélération sensible de la croissance organique en lien avec la relance du nucléaire ne doit commencer à se concrétiser qu'à partir de 2027/28, il considère que la publication mercredi soir du chiffre d'affaires 2022 'n'est pas un événement'.



'En revanche, le message du management sur une accélération de la croissance organique en 2023 qui sera quantifiée le 14 mars prochain, pourrait offrir un nouveau catalyseur si celle-ci est significative', juge cependant l'analyste.



