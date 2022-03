Assystem : Invest Securities reste à achat, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Assystem, avec un objectif de cours ajusté de 46 à 45 euros, sur des estimations marginalement ajustées (hors contribution d'Expleo au BNA) pour le cabinet d'ingénierie et de conseil en technologie.



'Si nous étions tentés de supprimer dès à présent la décote de 15% que nous appliquons sur notre SOP, le message prudent du management sur le timing de sortie de Framatome et d'Expleo (plutôt 2023-24 que fin 2022) nous incite à la maintenir', indique l'analyste.



'Pour le reste, Assystem confirme la formidable période qui s'ouvre devant elle avec la relance du nucléaire, même si la société a précisé que l'impact des nouveaux programmes devrait être long à se concrétiser (au-delà de 2030)', nuance-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.