Assystem : Invest Securities reste à achat

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' et son objectif de cours de 44 euros sur Assystem, au regard des perspectives ultra favorables à long terme, le voyant comme l'un des seuls acteurs cotés en Europe qui bénéficiera à long terme de la relance du nucléaire.



'Difficile néanmoins d'en évaluer l'impact à ce stade, sachant que les premiers effets ne seront perceptibles qu'à partir de 2028 selon le management. Par ailleurs, la finalisation du recentrage sur le nucléaire pourrait prendre plus de temps que prévu', nuance-t-il.



Estimant en effet que les cessions des participations dans Expleo et Framatome ne devrait pas forcément intervenir en 2023, il lui semble difficile dans ce contexte de supprimer dès à présent la décote de holding de -15% à sa valorisation de 52 euros.



