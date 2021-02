Assystem : Invest Securities relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime qu'au-delà d'un chiffre d'affaires au 4ème trimestre sans grande surprise, la société a donné hier des guidances 2021 supérieures à leurs attentes : un CA supérieur à 500mE (+6%) et une marge de ROPA supérieure à 6% (après 5,2%/5,3% attendu en 2020).



' Notre Somme des Parties bénéficie de la revalorisation des comparables du groupe, en particulier pour sa division E&I ' indique l'analyste.



' Alors que d'autres bonnes nouvelles nous semblent devant nous et que le groupe a réitéré le fait qu'Expleo n'a pas besoin d'être recapitalisé, nous maintenons notre opinion achat avec un objectif de cours revu à 32,3E contre 28,8E, estimant que le rebond en cours (+15,6pts en relatif sur un mois) n'est probablement pas terminé ' rajoute Invest Securities.



