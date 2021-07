Assystem : Invest Securities relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève sa recommandation sur Assystem de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 31,2 à 35,4 euros, après un chiffre d'affaires de deuxième trimestre 2021 'sans surprise', bien que légèrement inférieur à ses attentes.



'En revanche, suite à l'acquisition d'Akka par Adecco et aux commentaires de P. Chevallier sur la dynamique d'Expleo, nous revalorisons significativement la valeur de la participation D'Assystem dans Expleo', précise l'analyste.



Notant que l'exemple Akka a montré que le redressement n'était pas un préalable nécessaire à une cession, il pense que même si celle-ci n'intervient pas à court terme, 'le redressement rapide du marché de l'ingénierie justifie une revalorisation'.



