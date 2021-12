Assystem : Cession d'activités à Expleo Group

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Assystem annonce qu'il vient de conclure un accord de cession, au 1er janvier prochain, à Expleo Group, de ses activités sciences de la vie et d'assistance technique à l'industrie pour une valeur d'entreprise convenue à 28 millions d'euros.



En conséquence de cet accord, le chiffre d'affaires consolidé 2021 d'Assystem et la marge opérationnelle d'activité correspondante (marge de ROPA) devraient être de l'ordre de respectivement 480 millions d'euros et 6,4%.



A cet égard, il convient de souligner que les coûts de gestion du groupe affectés précédemment aux activités cédées seront considérés comme restant à la charge du périmètre consolidé. L'effet net sur la marge de ROPA 2021 est estimé à -0,2 point.



