Asml holding : Valeur préférée d'Oddo dans le secteur

(CercleFinance.com) - Les ventes mondiales de semi-conducteurs de septembre 2021 ont été publiées hier soir par la WSTS (World Semiconductor Trade Statistics).



En données lissées (MM3 - Moyennes Mobiles 3 mois), elles ressortent à 48,3 Md$, globalement en ligne avec les prévisions d'Oddo.



' Il s'agit d'une croissance annuelle en décélération à +27,6% vs +29,9% en août. En séquentiel, les ventes augmentent de 2,2% ' indique l'analyste.



' Nous confirmons notre prévision de croissance de marché à +25% en 2021 avec une décélération 'soft' au S2 et ~+10% en 2022. Pour 2022, nous tablons sur une croissance du marché d'environ 10% '.



Oddo réitère ses préférences sectorielles. ' Nos top picks restent ASML ou ASMi qui bénéficient de l'augmentation des capacités de production et de la croissance structurelle liée à la complexification des process '.



' Nous sommes aussi confiants sur la capacité d'IFX et de STM à surperformer le marché en 2022, grâce à leurs plans de Capex agressifs. Nous restons positifs sur Soitec (liste Convictions Oddo BHF Midcap) ' rajoute le bureau d'analyses.



