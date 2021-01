Asml holding : UBS relève son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a relevé son objectif de cours pour l'action ASML de 350 euros à 395 euros, en indiquant que le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs connaît un 'bon départ' en 2021 alors que les investissements de TSMC s'accélèrent.



'Alors que nous démarrons 2021, nous pensons que la demande pour les outils EUV de l'ASML se dirige vers une contrainte d'approvisionnement', a déclaré l'analyste dans une note de recherche.



UBS s'attend à un rythme d'investissement accru de la part du fabricant de puces TSMC alors qu'il se prépare à accélérer son mode N3 en 2023 et que Samsung pourrait commencer à investir dans la technologie litho en vue de son processus d'AAG de 3 nm en 2021.



'Nous continuons à considérer l'ASML comme l'un des modèles commerciaux les plus résistants à long terme dans le secteur et nous restons confiants dans la position à long terme de l'entreprise', a ajouté UBS.



Cependant, l'analyste a souligné que l'action ASML se négocie actuellement sur 2021 et 2022 avec des P/E de 37x et 30x respectivement, par rapport à son P/E historique à 12 mois de 25x, ce qui explique pourquoi il maintient sa notation 'neutre' sur les actions.



