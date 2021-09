Asml holding : UBS ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en réaffirmant sa position 'neutre' sur ASML, UBS ajuste son objectif de cours de 610 à 740 euros, un niveau proche du dernier cours de clôture affiché par l'action de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs.



'A l'approche de la journée investisseurs d'ASML (29 septembre), nous nous attendons à de nouveaux objectifs à long terme et à une forte concentration sur la gestion de la base installée (c'est-à-dire avec un modèle économique récurrent)', indique le broker.



