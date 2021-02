Asml holding : Stifel relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur ASML et relève son objectif de cours de 520 à 580 euros, 'en raison de prévisions de bénéfices plus élevées et pour refléter l'expansion des multiples du secteur'.



Pour tenir compte de son attente d'une 'intensité capitalistique croissante dans la fabrication de semi-conducteurs à moyen terme', le broker augmente ses prévisions de BPA pour l'équipementier néerlandais de 10% en 2023 et de 18% en 2024.



'La hausse des prix au comptant des DRAM suggère que les marchés de la mémoire se remettent rapidement. Par conséquent, nous prévoyons une forte augmentation des commandes d'équipements liés à la mémoire pour ASML au cours de 2021', ajoute-t-il.



