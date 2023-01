Asml holding : Stifel relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur ASML tout en relevant son objectif de cours de 730 à 750 euros, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées un peu pour 2023 et 2024 après la publication trimestrielle du groupe néerlandais.



'Le carnet de commandes élevé affiché par ASML confirme notre vision que les fabricants de DRAM adoptent la technologie EUV et devraient continuer à le faire durant le cycle de baisse des mémoires attendu en 2023 (et potentiellement en 2024)', estime le broker.



Selon Stifel, ceci rend ASML moins exposé aux réductions de dépenses d'investissements en mémoires que d'autres noms des équipements pour semiconducteurs. Il anticipe des revenus EUV en hausse à 10,3 milliards d'euros en 2023, contre 7,1 milliards l'an passé.



