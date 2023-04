Asml holding : Stifel n'est plus à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel dégrade sa recommandation sur ASML de 'achat' à 'conserver' tout en réduisant son objectif de cours de 750 à 650 euros, n'attendant plus qu'une croissance à un chiffre des revenus en 2024 et abaissant sa projection de BPA de 9% pour l'année prochaine.



Le broker s'attend à ce que la surperformance du fabricant néerlandais d'équipements pour l'industrie semiconducteurs par rapport au secteur en 2023 (+25% de croissance des ventes) fasse une pause en 2024 (+5,5% de croissance attendue).



Selon lui, des titres comme Applied Materials 'se trouvent en meilleure position pour bénéficier de la force relative des investissements en technologies matures, en comparaison avec ASML et sa position de monopole en EUV'.



