Asml holding : Oddo rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur ASML, tout en relevant son objectif de cours de 510 à 620 euros, expliquant que 'malgré des parcours assez exceptionnels', il continue de pousser les équipementiers pour l'industrie des semiconducteurs.



Dans une note plus générale sur le secteur des semi-conducteurs, le bureau d'études pense que 'les premiers trimestres 2021 devraient ressortir dans le haut des attentes et le message sur la suite de l'année devrait permettre de matérialiser de l'upside'.



Oddo BHF reconnait pour le secteur 'une valorisation plus élevée que par le passé', mais juge que son nouveau statut, 'résistant dans les crises et de croissance structurelle, fait que celle-ci peut être considérée comme la nouvelle normalité'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.