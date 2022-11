Asml holding : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre ASML avec un objectif de cours inchangé de 600 euros.



Alors que le groupe tiendra son prochain CMD le 11 novembre, Oddo estime que ASML va relever ses objectifs 2025 et pourrait donner en complément une vision optimiste à horizon 2030.



'Un relèvement de l'objectif de CA est certain, mais ASML n'a pas vraiment intérêt à être beaucoup plus agressif que le consensus' poursuit le broker.



Alors que le titre a perdu 40% depuis le début de l'année, le bureau d'analyses se dit 'très positif' sur le potentiel à long terme du groupe, estimant que 'ASML reste une histoire de domination technologique et de croissance structurelle inégalée dans l'industrie des semi-conducteurs'.



'Jusque-là, le groupe a guidé sur un TMVA de 11% d'ici 2030, soit un CA d'environ 40 MdsE. Toutefois, avec un scénario top down, l'hypothèse d'un CA nettement supérieur à 40 MdsE en 2030 est crédible', conclut Oddo.



