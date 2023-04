Asml holding : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre ASML, avec un objectif de cours abaissé de 870 à 830 euros.



Le bureau d'analyses rapporte en effet que si ASML a publié des résultats T1 23 supérieurs aux attentes et réitéré sa guidance 2023 (croissance de plus de 25%), le niveau des commandes a déçu, à 3,8 MdsE quand le consensus tablait sur 5,6 MdsE.



Le titre a perdu plus de 3%, pénalisé par la crainte de faiblesse prolongée des commandes, ce qui impacterait 2024 également. 'Nous restons toutefois optimistes et pensons que ces ajustements seront de courte durée et n'impactent pas l'histoire long terme d'ASML', indique le broker.



Dans ce contexte, l'analyste laisse ses prévisions 2023 quasi inchangées (+0.6%) mais révise par prudence 2024 de 9%, en ramenant sa prévision de croissance à +13% vs +20% précédemment.



