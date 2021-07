Asml holding : Liberum remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur ASML avec un objectif de cours remonté de 580 à 660 euros, voyant l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semiconducteurs 'profiter des tendances structurelles et conjoncturelles'.



'L'accélération d'ASML à environ 35% de croissance en glissement annuel en 2021 est le résultat à la fois d'une force cyclique à court terme et de moteurs de croissance structurelle à plus long terme', juge-t-il en effet.



Bien qu'il se dise préoccupé par un cycle de ralentissement à moyen terme dans l'industrie des semi-conducteurs, Liberum pense que 'les moteurs structurels sous-jacents de la société minimiseront toute faiblesse des commandes dans une telle situation'.



