Asml holding : Les actions s'envolent après plusieurs analyses

(CercleFinance.com) - Les actions de l'ASML sont en forte hausse cet après-midi, suite aux commentaires positifs des analystes concernant les solides résultats du quatrième trimestre publiés hier.



Les actions ASML progressent de 3,3%, la plus forte hausse de l'indice Euro STOXX 50.



'Les résultats extrêmement solides de l'ASML pour le quatrième trimestre et les prévisions pour le premier trimestre reflètent l'insuffisance actuelle de l'offre de semi-conducteurs', a indiqué Liberum qui a relevé son prix cible de 450 euros à 510 euros.



'ASML voit la demande s'améliorer dans l'ensemble de sa clientèle et de son portefeuille de produits, le potentiel le plus important en 2021 provenant de sa gamme de produits de base pour les DUV. Nous pensons qu'il y a de bonnes chances de voir une augmentation de la demande', a ajouté Barclays.



Le courtier britannique a réitéré sa note 'surpondérer' sur le titre, avec un objectif de 525 euros, faisant d'ASML son 'premier choix' en matière de matériel technologique européen.



UBS a augmenté son prix cible de 430 euros à 445 euros, tandis que New Street Research a revalorisé le titre à 'acheter', citant les plans de ASML de dépenser entre 25 et 28 milliards de dollars en investissements cette année.



