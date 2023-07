Asml holding : Léger tassement du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs ASML publie un bénéfice net de 1,94 milliard d'euros au titre du deuxième trimestre 2023, soit 4,93 euros par action, un BPA en très léger repli par rapport à celui de 4,96 euros des trois premiers mois de l'année.



Toujours en rythme séquentiel, le groupe néerlandais a amélioré sa marge brute de 0,7 point à 51,3%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 2,3% à 6,9 milliards d'euros, tandis que ses commandes nettes ont grimpé de 19,9% pour atteindre 4,5 milliards.



ASML anticipe pour son troisième trimestre une marge brute de l'ordre de 50% et un chiffre d'affaires entre 6,5 et sept milliards d'euros. Pour l'ensemble de l'année 2023, il s'attend à une croissance de ses ventes vers les 30%, par rapport à 2022.



