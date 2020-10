Asml holding : En retrait après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - ASML recule de 2% à Amsterdam, malgré la publication par le fabricant de matériel de lithographie d'un BPA de 2,54 euros au titre de son troisième trimestre 2020, dépassant d'une trentaine de centimes l'estimation moyenne des analystes.



Par rapport au trimestre précédent, son chiffre d'affaires s'est accru de 19% à 3,96 milliards d'euros, mais sa marge brute s'est tassée de 0,7 point à 47,5%, le Néerlandais indiquant 'n'avoir observé aucune perturbation majeure due à la Covid-19'.



Concernant les trois derniers mois de l'année 2020, ASML anticipe des revenus entre 3,6 et 3,8 milliards d'euros et une marge brute de l'ordre de 50%, des indications conformes aux consensus (3,7 milliards et 50% selon Invest Securities).



