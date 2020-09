Asml holding : En repli après les chiffres de la WSTS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre perd près de 2% après la publication des chiffres de la WSTS. Les ventes mondiales de semi-conducteurs de juillet 2020 ont été publiées hier soir par la WSTS (World Semiconductor Trade Statistics). En données lissées (MM3 - Moyennes Mobiles 3 mois), elles ressortent à 35.2 Md$, supérieures à la prévision d'Oddo de 34.6 Md$.



La croissance annuelle est de 4.9%, équivalente celle de juin. Les volumes sont en baisse de 1.9% (vs -2.8% en avril) et les prix en hausse de 7.1% (vs +7.9%).



' Nous visons désormais un marché en croissance comprise entre 0 et 5% pour 2020 (vs 0%) avec une grande incertitude sur la fin d'année ' précise Oddo.



' ASML reste notre top pick sectoriel. Nous restons prudents sur l'exposition automobile, notamment Infineon, exposé à 45% au marché automobile et sur l'exposition Huawei (STMicroelectronics) '.



' Dans les Midcaps, nous sommes à l'Achat sur ASMi, Soitec, Dialog, ams, Siltronic et Aixtron. Nous sommes prudents sur Elmos ' rajoute Oddo.



