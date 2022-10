Asml holding : Des résultats en progression au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - ASML publie un résultat net de 1,7 milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2022, en croissance de plus de 20% par rapport au deuxième, avec une marge brute améliorée de 2,7 points à 51,8% pour un chiffre d'affaires de près de 5,8 milliards, en hausse de 6%.



'Si nous commençons à voir une dynamique de demande divergente par segment de marché, la demande globale pour nos systèmes continue d'être forte', indique le CEO Peter Wennink, qui pointe des réservations record d'environ 8,9 milliards d'euros.



L'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs prévoit un CA entre 6,1 et 6,6 milliards d'euros, avec une marge brute d'environ 49%, pour le quatrième trimestre, ainsi qu'un CA de 21,1 milliards, avec une marge brute proche de 50%, pour l'ensemble de 2022.



